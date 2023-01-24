"Финам" снизил рейтинг акций Amazon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $99,24 за штуку на декабрь 2023 года.

"Всего за месяц после повышения рейтинга акций Amazon до "покупать" акции выросли в стоимости на 14,4%, восстановившись от минимальных за последние три года уровней (по нашей оценке, приблизились к своей справедливой стоимости). Инвестиционное сообщество положительно восприняло новости, вышедшие в начале января, о сокращении штата на 18 тыс. (1,2% сотрудников) для улучшения структуры расходов. В 2022 году капитализация эмитента оказалась под давлением замедления роста выручки и ухудшения рентабельности, а в текущем году инвесторы ожидают конкретных шагов от менеджмента компании по контролю за затратами", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

Amazon.com Inc. - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары, предоставляет сервисы сторонним продавцам для реализации их товаров. Кроме того, эмитент является крупным игроком на рынке облачных решений, владеет популярной стриминговой платформой Twitch, создает собственную электронику и снимает шоу и кино для подписочного сервиса Amazon Prime Videos.

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