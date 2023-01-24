Вероятен рост цены акций Swatch в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций крупнейшего в мире производителя часов Swatch Group AG в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Эмитент опубликовал сопоставимые с ожиданиями рынка результаты за 4К22 и сообщил, что ожидает сильный рост продаж в 2023 году (без численных прогнозов) ввиду восстановления спроса в Китае и туристического потока из страны (на Китай у компании приходится около 42% продаж). Мы считаем, что рынок положительно отреагирует на новость", - отмечают эксперты в комментарии.

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