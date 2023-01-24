Цены бумаг Полюса и Polymetal сохраняют высокий потенциал роста - Freedom Finance Global

Котировки бумаг ПАО "Полюс" и Polymetal сохраняют высокий потенциал дальнейшего роста, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цены бумаг "Полюса" и Polymetal вновь движутся вслед за котировками золота, которые во вторник поднялись на 0,53% (до $1938,8 за тройскую унцию). С 1 ноября драгметалл подорожал на 18,15%, а цены акций эмитентов поднялись на 38,82% и 41,81% соответственно, сохраняя высокий потенциал для дальнейшего роста", - указывает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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