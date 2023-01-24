"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 Retail Group с целью 1700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 1700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 1460 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания опубликовала сильные операционные результаты за 2022 год. Чистая выручка группы увеличилась в годовом выражении на 18,3%, до 2,6 трлн руб., чистая выручка дискаунтера "Чижик" выросла в 12 раз, до 35,9 млрд руб. Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43", - указывают эксперты "Финама".

X5 Group - российская компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", цифровыми бизнесами "Vprok.ru Перекресток", 5Post, "Около" и медиаплатформой Food.ru.

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