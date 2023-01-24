"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с целью $764

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. с целевой ценой $764 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: $711, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Мировые продажи Dupixent, рекомбинантного человеческого моноклонального антитела для лечения различных заболеваний, в 2021г превысили $6 млрд и сохраняют значительный потенциал роста в ближайшие годы. Аналитики считают, что препарат компании Dupixent станет одним из главных блокбастеров текущего десятилетия.

"С технической точки зрения акции движутся в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $711 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,82", - указывают эксперты "Финама".

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, США. У компании насчитывается 7 одобренных препаратов. В настоящее время проводятся клинические испытания третьей (заключительной) фазы по применению препарата Dupixent при еще целом ряде заболеваний.

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