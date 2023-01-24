SberCIB рекомендует покупать акции Whoosh с целью 203 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции Whoosh с целью 203 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

Аналитики SberCIB считают, что Whoosh удастся сохранить динамичные темпы роста и остаться в числе лидеров по рентабельности EBITDA на рынке микромобильности.

"Рынок кикшеринга и микромобильности обладает существенным потенциалом роста, - отмечается в комментарии. - По прогнозам компании "Б1", к 2026г количество активных пользователей сервисов кикшеринга может увеличиться более чем втрое до 34 млн человек, а ёмкость рынка - достичь 96 млрд руб.".

Эксперты указывают, что у Whoosh максимальная рентабельность по EBITDA среди всех операторов на мировом рынке кикшеринга и микромобильности. Компания, по их оценке, может выйти на положительный денежный поток уже в 2024г.

"Whoosh сможет сохранить соотношение чистого долга и EBITDA на уровне ниже 1,5, а значит, и начать распределять дивиденды - 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность акций Whoosh может вырасти с 2% в текущем году до 7% в 2025г", - прогнозируют стратеги SberCIB.

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