Потенциал роста акций Х5 составляет 20% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают целевую цену акций X5 Retail Group на уровне 1900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка.

"Ритейлер показал двузначный рост выручки по итогам IV квартала, хотя и менее сильный, чем в прошлом квартале, - отмечает аналитик Ляйсян Хусяинова. - Продажи в сопоставимых магазинах X5 выросли на 7,9% г/г по сравнению с более высоким ростом в прошлых кварталах. Динамика среднего чека потянула показатель вниз, а он, в свою очередь, зависит от темпа роста инфляции, который сократился до 11% против пиковых значений прошлых кварталов в 16-20%. Формат жестких дискаунтеров может стать одним из драйверов роста. Иностранная прописка и невозможность выплаты дивидендов остаются риск-факторами для компании. Решение проблемы и возврат к выплатам может стать дополнительным катализатором роста".

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