"Финам" установил целевую цену акций Medtronic на уровне $ 83,3

"Финам" установил целевую цену акций Medtronic PLC на уровне $ 83,3 за штуку на январь 2024 года, что соответствует потенциалу роста в размере 2,9% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Гигант медтеха Medtronic известен революционными разработками - создал хирургических роботов, применяемых в минимально инвазивной хирургии, и первую "искусственную поджелудочную железу", ставшую настоящим спасением для страдающих диабетом. В 2022г динамика акций компании была разочаровывающей, но за последние недели цена нащупала дно и стабилизировалась. Мы полагаем, что в ближайший год акции Medtronic покажут динамику не хуже рыночной", - пишет эксперт.

Medtronic - одна из ведущих компаний сектора здравоохранения, имеет штат 95 тыс. сотрудников более чем в 150 странах мира.

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