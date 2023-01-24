Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций X5 Retail на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в материале инвестбанка.

"Как следует из представленных операционных результатов X5 за 4К22, выручка продолжала расти хорошим темпом, хотя вследствие снижения уровня инфляции рост и замедлился немного по сравнению с 3К22, - отмечают аналитики. - Солидные операционные результаты X5 Group за 4К22 обеспечены успехами в форматах "Пятерочка" и "Чижик", а также наращиванием продаж через цифровые каналы. Это подтверждает нашу точку зрения, что ведущие представители продуктовой розницы с прочными позициями в масс-макете, такие как X5 Group или Магнит, лучше готовы к тому, чтобы противостоять нынешним "вызовам" в экономике. По акциям X5 Retail мы сохраняем рейтинг "покупать". Финансовые результаты за 4К22 компания должна представить 17 марта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.