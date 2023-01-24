Негативное влияние на долговой рынок РФ в скором времени начнет оказывать текущая бюджетная политика - ITinvest

Негативное влияние на долговой рынок РФ в скором времени начнет оказывать текущая бюджетная политика, говорится в комментарии ITinvest.

При условии сохранения стабильной геополитической обстановки ЦБР с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на отметке 7,5% на ближайшем заседании, подобное решение не окажет заметного влияния на долговой рынок, полагают эксперты.

Несмотря на то, что риски со стороны процентных ставок пока ограничены, негативное влияние на долговой рынок в скором времени, по мнению аналитиков, может начать оказывать текущая бюджетная политика, вынуждающая Минфин прибегать к все более активным заимствованиям. Доходная часть бюджета с большой долей вероятности и дальше будет сжиматься из-за введенных санкций, а также в случае сохранения неблагоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках, отмечается в комментарии.

"Поскольку основной вклад в финансировании бюджетного дефицита по плану дает выпуск новых ОФЗ, давление на кривую гособлигаций будет увеличиваться, - прогнозируют в ITinvest. - Исходя из практики уже состоявшихся в этом году первичных аукционов, министерство пока не спешит наращивать рыночные риски, вновь предлагая популярные среди финансовых институтов облигации с купоном, привязанным к ставке Ruonia (флоутеры). В первые два состоявшихся аукционных дня акцент был сделан на "классических" ОФЗ, причем преимущественно длинной дюрации".

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