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24 января 2023 года 11:40

Рынок акций РФ поднялся к 2200п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме, лидируют золотодобытчики и финкомпании

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром во вторник сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне высокой нефти и подъема внешних фондовых площадок, индекс Мосбиржи поднялся вплотную к рубежу 2200 пунктов, при этом лидируют в росте акции золотодобывающих и финансовых компаний.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2194,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1006,22 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 68,72 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,5% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает аналитик SberCIB Investment Research Федор Корначев, рынок акций РФ сохраняет оптимизм с начала недели на фоне выросшей нефти и индексов в США.

Позитивный настрой инвесторов на американском рынке акций связан с ожиданиями менее жесткой риторики Федрезерва и более плавного повышения ставки на следующем заседании ФРС, а также с ослаблением доллара и недавним смягчением антикоронавирусных ограничений в Китае. Однако, похоже, большая часть этих позитивных факторов уже учтена в котировках, и американский рынок акций может стать более уязвимым для возможных негативных новостей, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс S&P 500 превысил 4000 пунктов, сделав заявку на развитие среднесрочного повышения с ближайшей целью на уровне декабрьского пика 4100 пунктов. Глава ЕЦБ Лагард накануне подтвердила нацеленность регулятора на борьбу с инфляцией и необходимость значительного повышения процентных ставок. Во вторник в пользу жесткого сценария движения денежно-кредитной политики может говорить улучшение деловой активности стран еврозоны за январь.

Индексы МосБиржи и РТС с начала недели закрепились выше поддержек 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок остается в неплохом положении для возвращения к январским пикам 2226 и 1029 пунктов соответственно, что может произойти благодаря отсутствию значимых негативных драйверов движения. Спрос при этом сохраняется на акции золотодобытчиков на фоне тестирования ценами на драгоценный металл новых пиков с апреля прошлого года (котировки золота стремятся к сопротивлению $1945 за унцию). На зарубежных площадках при этом ждут предварительных данных по деловой активности за январь: ожидается, что в большинстве стран сохранится тенденция к ее замедлению, но более медленными темпами, чем в декабре, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), во вторник индекс МосБиржи может сохранить позитивный импульс и протестировать отметку 2200 пунктов. Способствовать этому будут улучшение внешнего фона, а также дорожающая нефть Urals. Вполне вероятно, что именно бумаги нефтегазового сектора покажут лучшую динамику среди ключевых сегментов на фоне того, что ранее они выглядели слабее остальных.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефть после коррекции способна возобновить рост на ожиданиях прихода более холодной погоды как в Китае, так и в Европе. Основные ожидания рынков направлены на очередные сигналы смягчения позиции ФРС по будущей ставке. Впрочем, пока это надежды, а статистика конца недели предоставит более весомые данные по динамике инфляции в США, отмечает эксперт.

Во вторник российский рынок может приостановить рост, идею налоговых преференций для IT-компаний пока сложно назвать гарантированным событием, полагает аналитик. Впрочем, ситуацию на рынке нефти может стимулировать восстановление акций нефтяных компаний. С другой стороны, слабость могут показать бумаги газовых экспортеров на фоне новостей о скором возобновлении работы американского СПГ-терминала Freeport, полагает аналитик.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2% во главе с Nasdaq, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний и оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Во вторник в Азии продолжился рост в Японии и Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,01-0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в январе остался на уровне 48,9 пункта, минимуме за 26 месяцев, свидетельствуют предварительные данные. В то же время PMI сферы услуг поднялся до 52,4 пункта с 51,1 пункта в декабре, а сводный PMI увеличился до максимальных с октября 50,8 пункта (49,7 пункта в декабре).

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно корректируются вниз, североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $88,01 за баррель (-0,2% и +0,6% в понедельник), мартовская цена WTI - $81,6 за баррель (-0,02% и -0,02% накануне).

Поддержку нефти оказывают ожидания восстановления спроса по мере открытия китайской экономики, ослабление доллара, а также возможное замедление темпов повышения ставки ФРС.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу "потолок" цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет MarketWatch.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156 штук.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+23,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+13,6% и +11,5% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+11,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,2%).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,1%) в IV квартале 2022 года увеличила общие продажи на 16,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 704 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 2022 года выручка ритейлера увеличилась на 18,3%, до 2 трлн 601 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 7,01 млрд рублей (из них 3,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 468,54 млн рублей на бумаги "Полюса" и 394,4 млн рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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