"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Операционный отчет X5 Group вышел 24 января. В IV квартале компания нарастила общую выручку на 16,3%. Более того, компания демонстрирует уверенный рост трафика - он составил 4,3%. Торговая площадь выросла на 8,3% за весь 2022г. Безусловно, это очень сильные результаты. Однако при этом нужно понимать логику: в виду отсутствия возможности выплаты дивидендов компания вынуждено ускоряет экспансию. При чем имеет место как органический рост, т.е. открытие новых "Пятерочек" и "Чижиков", так и поглощение региональных мелких сетей", - пишут эксперты инвесткомпании.

Компания планирует в 2023г зайти на рынок Дальнего Востока и уже в марте-апреле открыть первые магазины во Владивостоке и Хабаровске, отмечают аналитики. Также менеджмент хочет ускорить и без того высокую экспансию формата дискаунтера "Чижик".

"Мы ждем в результате темпов роста в 2023г на уровне 15% (в 2022г - 18,3%) даже несмотря на замедление инфляции. Мы по-прежнему смотрим позитивно на X5, хотя ключевой драйвер роста - это решение проблемы с иностранной пропиской и начало выплат дивидендов. Сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг компании", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

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