Рубль обладает потенциалом укрепления до 68,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль обладает потенциалом укрепления до уровня 68,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках текущего налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Эксперты также отмечают, что для динамики курса рубля в среднесрочной перспективе особенно важными будут детали санкций на российские нефтепродукты.

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