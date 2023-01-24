Котировки золота могут перейти к снижению на следующей неделе - "Мои Инвестиции"

Котировки золота могут перейти к снижению на следующей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Золото и рисковые активы продолжили рост. Стоимость золота достигла $1935 за унцию, Nasdaq вырос на 2%. Индекс относительной силы RSI, один из основных индикаторов технического анализа, поднялся выше 70 пунктов, сигнализируя о локальной перекупленности золота. После сильных движений на рынке чаще всего происходит коррекционное движение котировок. Будьте готовы к тому, что золото будет снижаться в течение следующей недели. RSI является только краткосрочным индикатором, поэтому мало говорит о среднесрочных перспективах", - пишут эксперты.

По их мнению, возможными катализаторами коррекции цены золота вниз могут быть:

- отсутствие заявлений о новых мерах фискальной поддержки в Китае после окончании новогодних каникул;

- жесткая риторика ФРС США по итогам заседания 1 февраля;

- слабые экономические данные.

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