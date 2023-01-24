Рост запасов углеводородов НОВАТЭКа умеренно позитивен для цены его акций - "БКС МИ"

Новость о росте запасов углеводородов "НОВАТЭКа" в прошедшем году умеренно позитивна для цены акций компании, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"НОВАТЭК" по-прежнему успешно находит и подтверждает запасы углеводородов. И хотя восполнение запасов не является самой острой проблемой для компании, существенное их увеличение по стандартам SEC и PRMS (обеспеченность на 28 и 47 лет соответственно) - хорошая новость для бумаги. Более острой проблемой в настоящее время является независимое обеспечение технологиями снижения и транспортировки СПГ. Тем не менее мы считаем новость о росте запасов в 2022 году по крайней мере умеренно позитивной для акций эмитента, в отношении которых действует рекомендация "покупать", - пишет эксперт в обзоре.

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