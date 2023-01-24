Курс рубля может стабилизироваться около 68,3 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Тенденция к укреплению рубля, вероятно, сохранится в течение торговой сессии во вторник, и курс национальной валюты сможет стабилизироваться около уровня 68,3 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ во вторник, по мнению экспертов инвестбанка, могут подняться еще на несколько базисных пунктов, как это обычно бывает в последнее время в день объявления условий аукционов Минфина РФ.

Снижению нефтяных котировок, по мнению аналитиков Sber CIB, будет препятствовать ожидающееся на текущей неделе введение предельных уровней цен на нефтепродукты из России. Кроме того, в России готовятся контрмеры против "потолка" цен на нефть, отмечают в инвестбанке.

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