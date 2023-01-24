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24 января 2023 года 10:22
Курс рубля может стабилизироваться около 68,3 руб./$1 во вторник - Sber CIB
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, сохранится в течение торговой сессии во вторник, и курс национальной валюты сможет стабилизироваться около уровня 68,3 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB. Доходности ОФЗ во вторник, по мнению экспертов инвестбанка, могут подняться еще на несколько базисных пунктов, как это обычно бывает в последнее время в день объявления условий аукционов Минфина РФ. Снижению нефтяных котировок, по мнению аналитиков Sber CIB, будет препятствовать ожидающееся на текущей неделе введение предельных уровней цен на нефтепродукты из России. Кроме того, в России готовятся контрмеры против "потолка" цен на нефть, отмечают в инвестбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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