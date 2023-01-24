Вероятно продолжение роста на рынке акций РФ во вторник - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение роста на российском рынке акций на торгах во вторник, внешний и новостной фоны спокойны, ориентир для индекса Мосбиржи на день - диапазон 2180-2200 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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