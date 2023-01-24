Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 24 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний. Кроме того, участники рынка оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 базисных пунктов. В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 базисных пунктов, что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Тем временем розничные продажи в зимний праздничный сезон 2022 года в США увеличились на 5,3% - до $936,3 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF). Результат оказался хуже ожидавшегося повышения на 6-8% из-за сохраняющейся высокой инфляции и роста процентных ставок. Среднегодовые темпы подъема за предыдущие десять лет составляют 4,9%.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются во вторник, тогда как биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,5%. Индикатор растет на фоне ожиданий замедления темпов подъема процентных ставок в США. В том числе уверенно дорожают акции технологического сектора. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,4%.

Нефтяные котировки незначительно опускаются утром во вторник, причем Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $87,91 за баррель, что на 0,32% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,6%, до $88,19 за баррель, обновив рекордный показатель на закрытие с 22 ноября. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,49 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 2 цента, до $81,62 за баррель.

Текущая ситуация на нефтяном рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, считают аналитики. Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо. Приостановка импорта из РФ сократит поставки дизтоплива более чем на 660 тыс. баррелей в сутки, добавил он.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 января выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,96 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,29 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 109,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 января) прибавил 0,06%, поднявшись до 830,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,49%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,35%) и "Сбербанк-001Р-SBER22" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,27%), "АФК Система-1Р-15" (-0,26%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 1 млрд 591,075 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 23 января. Техразмещение запланировано на 25 января. Заем будет размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей. Срок действия программы - до 2036 года включительно, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

АО "ДОМ.РФ" 24 января с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-14R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир доходности - премия 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 30 января.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 17-го купона облигаций серии А31 в размере 8,55% годовых. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 10% годовых, по облигациям выплачиваются полугодовые купоны. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 февраля. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 49-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 10-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.