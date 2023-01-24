"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Норникеля

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью 19974 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 34,4% от текущего уровня в 2023 году, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы разделяем стратегию эмитента и считаем, что для роста акционерной стоимости компании, работающей на расширяющемся рынке и нацеленной на развитие бизнеса, в долгосрочном плане инвестиции важнее дивидендов", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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