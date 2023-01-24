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24 января 2023 года 09:16

Brent все еще вблизи ноябрьского пика

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются во вторник. Нефтяные котировки незначительно опускаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний.

Кроме того, участники рынка оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Тем временем розничные продажи в зимний праздничный сезон 2022 года в США увеличились на 5,3% - до $936,3 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Результат оказался хуже ожидавшегося повышения на 6-8% из-за сохраняющейся высокой инфляции и роста процентных ставок. Среднегодовые темпы подъема за предыдущие десять лет составляют 4,9%.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 1%. Компания инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении Microsoft. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры об инвестициях и что Microsoft намерена вложить $10 млрд в течение нескольких лет.

Акции Baker Hughes Co. (SPB: BKR) подешевели на 1,5%. Американская нефтесервисная компания в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.

Бумаги General Motors (SPB: GM) Co. (GM) выросли на 3,1%. Американский автопроизводитель и южнокорейская LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США, сообщает The Wall Street Journal.

Акции Western Digital (SPB: WDC) Corp. подорожали на 8,7% на сообщении агентства Bloomberg о том, что производитель устройств хранения данных продвигается в переговорах по слиянию с Kioxia Holdings Corp.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 0,3%. Американский интернет-ритейлер планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) подорожали на 3,1%. Американская инвесткомпания Elliott Management Corp. приобрела пакет акций поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами общей стоимостью в несколько миллиардов долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Бумаги шведской Spotify Technology в Нью-Йорке подорожали на 2,1%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса подтвердил сообщения в СМИ о новом сокращении штата. В сообщении компании говорится, что она планирует сократить около 6% персонала.

Акции Evoqua Water Technologies Corp. подскочили на 15,2% на новости, что компанию, занимающуюся водоочисткой и отведением сточных вод, приобретает конкурирующая Xylem Inc. (SPB: XYL) за $7,5 млрд. Бумаги Xylem упали на 8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 254,07 пункта (0,76%) и составил 33629,56 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 47,20 пункта (1,19%) - до 4019,81 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 223,98 пункта (2,01%) и составил 11364,41 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются во вторник, тогда как биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи остаются закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:11 МСК увеличилось на 1,6%. Индикатор растет на фоне ожиданий замедления темпов подъема процентных ставок в США. В том числе уверенно дорожают акции технологического сектора.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в январе остался на уровне 48,9 пункта, минимуме за 26 месяцев, свидетельствуют предварительные данные.

В то же время PMI сферы услуг поднялся до 52,4 пункта с 51,1 пункта в декабре, а сводный PMI увеличился до максимальных с октября 50,8 пункта (49,7 пункта в декабре).

Лидерами роста выступают акции производителя промышленного оборудования Ebara Corp. (+5,9%), производителя оптики Konica Minolta (+4,4%), а также GS Yuasa Corp. (+4,1%), выпускающей электрическое оборудование.

Кроме того, повышаются акции техсектора, включая SoftBank Group (+3%), Tokyo Electron (+2,4%), Keyence (+0,9%), Advantest (+3,4%) и Recruit Holdings (+1,6%).

Котировки акций крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing растут в ходе сессии на 0,04%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,8% и 1,2% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 1,7%, выпускающей приставки Nintendo - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,4%.

Индекс делового доверия, который рассчитывает National Australia Bank (NAB), в декабре вырос на 3 пункта, до минус 1 пункта, оставаясь на отрицательной территории второй месяц подряд.

Лидерами роста среди компонентов индикатора S&P/ASX 200 стали акции технологической компании Codan Ltd., которые подскочили на 17,9%.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. выросла на 0,07%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,6% и 0,8% соответственно.

Между тем акции Zip Co. рухнули на 15,6% на фоне сомнений инвесторов в наличии у компании, предоставляющей сервис рассрочки buy now pay later (BNPL - покупай сейчас, плати потом), достаточного объема денежных средств для выхода на прибыльный уровень.

Нефтяные котировки незначительно опускаются утром во вторник, причем североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $88,02 за баррель, что на $0,17 (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,56 (0,6%), до $88,19 за баррель, обновив рекордный показатель на закрытие с 22 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,58 за баррель, что на 4 цента ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 2 цента, до $81,62 за баррель.

"Быки" на нефтяном рынке "получают поддержку за счет надежд на восстановление спроса по мере открытия китайской экономики, причем слабый доллар также содействует росту котировок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Североамериканская марка WTI может продолжить рост не только благодаря улучшению прогнозов для Китая, но также за счет ожиданий, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставки", - добавил он.

Текущая ситуация на рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет MarketWatch.

"Россия является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС, обеспечив почти половину импорта в 2022 году", - отметил глава отдела энергетических фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. Приостановка импорта из РФ сократит поставки дизтоплива более чем на 660 тыс. баррелей в сутки, добавил он.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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