Вероятна относительная стабильность курса рубля в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятна относительная стабильность торгов в парах USD/RUB и CNY/RUB в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Три сессии подряд торги по доллару и юаню проходят на резко снизившейся амплитуде колебаний. Начинает казаться, что есть какой-то "рубильник" волатильности и сейчас его внезапно выключили. Что-то подобное мы видели в августе-сентябре, а затем с середины октября до конца ноября. Можно сказать, что любой актив периодически уходит в фазу боковой консолидации, но в случае с парой USD/RUB этот переход происходит очень резко, - пишет аналитик в комментарии. - В ближайшей перспективе курсы доллара и юаня могут пока быть относительно стабильны. В базовом сценарии предполагаем боковик около значений 67-70 руб./$1 по USD/RUB и 9,9-10,3 по CNY/RUB. Указанные диапазоны, судя по волатильности последних сессий, даже выглядят широкими. В реальности коридоры колебаний могут быть еще ниже".

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