Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2250п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2250 пунктам в случае ухода выше уровней 2190-2200 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Пять последних торговых недель на российском рынке акций начинаются с сессии роста. В понедельник индекс Мосбиржи вновь выглядел сильно, поднявшись по итогам дня почти на 1%. Причем если ранее единой динамики среди "голубых фишек" не было, то в этот понедельник бумаги поднимались широким фронтом. По индексу сейчас снова в фокусе потенциальный выход наверх из годового нисходящего тренда. Верхняя граница канала опустилась уже к 2190-2200 пунктам. Повторный подъем выше этих отметок может стать классическим сигналом на рост. В таком случае далее локальные цели сместятся в сторону 2250 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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