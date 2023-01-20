Рынок акций РФ на неделе просел в рамках коррекции после роста в начале года

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после роста в начале года, игроки предпочли зафиксировать прибыль в условиях опасений мировой рецессии из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва и геополитической напряженности.

В период с 16 по 20 января индекс МосБиржи снизился на 1,5% и составил 2166,69 пункта, индекс РТС просел на 1,8% и достиг 991,88 пункта на фоне роста доллара до 68,81 руб./$1 (+0,02 рубля) и подросшей мартовской нефти Brent до $86,11 за баррель (+0,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста вместе с внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, обновив максимум за 2 месяца, при этом раллировали акции "СПБ биржи" (+28,6%) на ожиданиях неплохого отчета за 2022 год (несмотря на существенное падение объемов торгов и комиссионных доходов), а также бумаги "Московской биржи" (+5,6%). Нефть Brent просела в район $84 за баррель после ралли неделей ранее на ожиданиях роста спроса в Китае.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, в то время как нефть вернулась к росту (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов, при этом лидировали в снижении "Газпром" (-2,1%) и бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком (-1,5%) по факту выхода его отчета за декабрь по РСБУ.

Сбербанк в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. В целом за 2022 год чистая прибыль банка без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 300,2 млрд рублей. В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,237 трлн рублей.

Инфляция в России во втором квартале 2023 года может опуститься ниже таргета в 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Нефть выросла на фоне новостей от ОПЕК и заявлений генсека картеля о том, что потребление нефти в Китае увеличится на 500 тыс. б/с после отмены коронавирусных ограничений.

ОПЕК повысил оценку спроса на нефть в I квартале 2023 года на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом (до 101,04 млн б/с), улучшение прогноза вызвано ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из карантинных ограничений.

ВВП Китая в IV квартале 2022 года вырос на 2,9% в годовом выражении, при прогнозах роста на 1,8% после подъема на 3,9% в III квартале. По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

В среду рынок акций РФ консолидировался на пороге рубежа 2200 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля, подорожавшей нефти (Brent превысила $87 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках после выхода в США статданных о замедлении производственной инфляции в декабре.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 6,2% в годовом выражении, при прогнозах роста на 6,8% после подъема в ноябре на 7,4%. Нефть продолжила рост на фоне надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 160 тыс. б/с.

В четверг снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками на слабой американской статистике и заявлениях представителей Федрезерва о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики было сдержано подросшей нефтью. Индекс МосБиржи нашел поддержку чуть ниже 2170 пунктов, индекс РТС - в районе 990 пунктов.

Глав ФРБ Кливленда Лоретта Местер и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявили, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления.

В пятницу рынок акций РФ остался под умеренным давлением продаж игроков в конце недели в условиях нарастающей геополитической напряженности, несмотря на оптимистичные сигналы с внешних фондовых площадок. Нефть Brent к вечеру растеряла утренний рост и вернулась в район $86 за баррель. Индекс МосБиржи остался ниже 2170 пунктов. Просели после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "Белуга групп" (-2,4%, до 2802 рубля; выплаты за 9 месяцев 2022 года - 75 рублей на акцию).

На Всемирном экономическом форуме в Давосе были впервые озвучены опасения, что восстановление Китая может создать дополнительное инфляционное давление.

В период с 16 по 20 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Русснефти" (-4%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), АФК "Система" (-3%); лучше рынка оказались бумаги "Распадской" (+5%), "Совкомфлота" (+5%), "ТГК-14" (+4%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде января будут определять геополитические новости и корпоративные события, а также расстановка сил на внешних площадках. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2120-2220 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".