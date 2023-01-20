Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на смешанных сигналах, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 20 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (Brent вернулась вниз к $86 за баррель), активность покупателей оставалась невысокой из-за геополитической напряженности. Выросли на 8% акции "СПБ Биржи" на повышенных оборотах.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,69 пункта (-0,1%), индекс РТС - 991,88 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 68,81 рубля (+0,01 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1,5-1,8%, доллар прибавил 0,02 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Газпрома" (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на рынке акций во второй половине недели наблюдалась умеренная нисходящая коррекция на фоне сохранения слабых внешних настроений и склонности рубля к укреплению.

Настрой на мировых площадках в последние дни ухудшился "ястребиной" риторикой представителей монетарных властей США. В то же время нефть остается высокой, что связано с ожиданиями увеличения топливного спроса в Китае, где смягчаются карантинные ограничения и прогнозируется традиционный для этого времени года всплеск поездок.

Бумаги российских нефтяников слабо отреагировали на рост нефтяных цен, сдерживающим фактором является расширение дисконта по смеси Urals, кроме того, с 5 февраля будет введен "потолок" цен на нефтепродукты из РФ. На следующей неделе предстоит пик налогового периода, на этом фоне не исключены попытки дальнейшего укрепления рубля, полагает эксперт.

Настроения на российском рынке по-прежнему будут определять сырьевые цены, динамика курса рубля, геополитика, сигналы регуляторов, корпоративные новости и ключевая статистика. В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, выхода важной статистики в этот день не ожидается. В США продолжат выходить финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей. Биржи КНР всю неделю будут закрыты в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Краткосрочный взгляд на российский рынок - нейтральный, прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, под давлением продаж в конце недели находились акции сырьевых компаний, включая металлургов, а также "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP). От более глубокой просадки рынок спасают бумаги, которые принято относить к сфере информационных технологий, включая OZON (MOEX: OZON), "Яндекс" и TCS Group.

"Вероятным фактором негативных настроений на российском рынке является геополитика. Страны условного Запада продолжают обсуждать наращивание военных поставок, а также сигнализируют о готовности согласовывать очередной, уже юбилейный, пакет санкций против РФ. Также санкционные действия намечаются в отношении главного торгового партнера РФ - Китая. Япония и Голландия согласовывают ограничения на поставки литографического оборудования в КНР по настойчивым просьбам США. То есть конфронтация глобального Юга и североатлантического сообщества нарастает", - считает аналитик.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказали корпоративные новости. Компания планирует вложить более 2,4 млрд руб. в проект морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области. Предполагается, что МПК в Мурманске и на Камчатке будут принимать газовозы с СПГ с арктических месторождений для перегрузки в плавучее хранилище или на другие газовозы потребителей. МПК в Мурманске и на Камчатке будут иметь одно плавучее хранилище и две рейдовых якорных стоянки для перегрузки "борт в борт". Предполагается, что через эти МПК будет ежегодно перегружаться до 20 млн тонн СПГ на каждом из них, отмечает эксперт.

Близится время вступления в силу европейского эмбарго против российского топлива. В случае с сырой нефтью отечественные компании достаточно эффективно нашли возможности переориентирования на другие рынки вне Европы, но с топливными поставками ситуация может оказаться более сложной. "Также инвесторы обеспокоены инициативами по обсуждению в правительстве изменений налогообложения отрасли с привязкой к средним мировым ценам и учетом дисконта на российскую нефть. На рынке существуют достаточно высокие ожидания того, что правительство начнет активнее менять налоговое законодательство с целью увеличения поступающих в бюджет средств", - отмечает Кочетков.

На предстоящих новогодних праздниках в КНР ожидается удвоение воздушного трафика по сравнению с прошлогодними объемами. Кроме того, появляются прогнозы, что ОПЕК+ может пойти на очередное сокращение добычи в феврале, если признаки роста мировых коммерческих запасов сохранятся. В частности, МЭА отмечало, что в ноябре мировые коммерческие запасы увеличились на 79,1 млн баррелей. Соответственно, если эта тенденция сохранится, то на рынке нефти может сформироваться устойчивая нисходящая ценовая динамика, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу консолидацией с незначительными изменениями индексов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представители МВФ и ВТО говорили о предстоящем замедлении мировой экономики, прогнозируя, что рост глобального ВВП в 2023 году будет одним из худших за несколько последних десятилетий. На этих заявлениях усилилась активность "медведей".

Лидерами роста на консолидирующемся российском рынке вновь стали акции "СПБ биржи" благодаря ожиданиям дальнейших решений европейских регуляторов насчет разблокировки отечественных активов в зарубежных депозитариях.

Нефть к вечеру растеряла дневной рост. Одним из драйверов нисходящей коррекции стали прогнозы Минэнерго США, предполагающие увеличение сланцевой добычи в Техасе по итогам января. Для индекса Мосбиржи актуальным для торгов в понедельник является диапазон 2100-2250 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,6%) и Штаты (индексы прибавляют 0,1-0,9% во главе с Nasdaq).

Инфляция в Японии в декабре составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по 14-дневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растеряли утренний рост, но неделю могут закрыть в "плюсе" на ожиданиях роста спроса на сырье в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,11 за баррель (-0,1% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $80,45 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне).

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,9%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%). Просели после отсечки дивидендов акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,4%, до 2802 рубля; выплаты за 9 месяцев 2022 года - 75 рублей на акцию).

Подорожали бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+8,3%, объем торгов превысил 1,512 млрд рублей), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,8%).

"СПБ биржа" 23 января начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Подросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%, до 95,62 рубля). Акционеры компании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Общая сумма выплат - около 7 млрд рублей, отсечка реестра 31 января 2023 года. За первое полугодие компания выплатила дивиденды в размере 9,68 руб. на акцию (в сумме около 10 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 18,88 млрд рублей (из них 5,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").