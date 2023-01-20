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Цены евробондов РФ, демонстрировавшие в течение недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти

Москва. 20 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций, демонстрировавшие в течение большей части недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти, отыгрывая ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного расширились за пять дней, а для ряда бумаг - слегка сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) плавно подросли во вторник после отсутствия торгов 16 января из-за праздничного дня в США.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные накануне данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.

Цены российских еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на активный рост котировок US Treasuries. Спрос на американские казначейские обязательства активизировался на фоне объявления итогов заседания Банка Японии, а также публикации новой порции макроэкономической статистики в США. В результате доходность 10-летних US Treasuries упала сразу на 15 базисных пунктов - до 3,40% по сравнению с 3,55% годовых на закрытие вторника. Тем временем доходность американских гособлигаций с погашением через 2 года снизилась до 4,10% годовых с 4,21%, а 30-летних бумаг - опустилась до 3,56% годовых по сравнению с 3,66% во вторник.

Банк Японии 18 января оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), - плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций.

Статданные, опубликованные в среду, показали более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США в прошлом месяце. Розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%. Рост цен производителей в США в декабре замедлился до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В четверг российские еврооблигации продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств, что привело к некоторому росту процентных ставок базовых активов. Доходность 10-летних US Treasuries вечером 19 января выросла до 3,4% годовых по сравнению с 3,37% на закрытие торгов накануне. В ходе утренних торгов в четверг показатель опускался до 3,32% годовых, минимума с 12 сентября. Тем временем доходность облигаций с погашением через 2 года осталась вблизи отметки 4,1% годовых, а показатель для 30-летних бумаг подрос до 3,57% годовых по сравнению с 3,54% по итогам торгов среды.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли 19 января. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс. В свою очередь индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта.

Лишь в последний торговый день недели котировки отечественных евробондов смогли умеренно подрасти, отыгрывая ценовой рост американских казначейских обязательств, отмечавшийся в первой половине наделе. При этом сами US Treasuries продолжили в пятницу плавно дешеветь в рамках коррекции, сохранив в целом позитивную динамику по итогам недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,45% - до 59,39% от номинала (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 10,69% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,4% - до 63,55% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 2,5 базисного пунктов и составила 9,73% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за пять дней - котировки остались на уровне 43,25% от номинала (доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 33,49% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году выросли на 0,14% - до 43,49% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 25,82% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,07%, подорожав до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 22,03% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,6%, подорожав до 82,24% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 37,15% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году подросла за неделю на 1,2%, составив 65,96% от номинала.

И лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю 0,2%, подешевев до 42,7% от номинала (его доходность выросла на 4,5 базисного пункта и составила 12,56% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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