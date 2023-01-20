Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе в отсутствие негативного фона, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Индекс Мосбиржи подошел к линии поддержки на уровне 2145 пунктов, которая также выступает нижней границей среднесрочного растущего канала. Пробой этого уровня вниз может спровоцировать ускоренное снижение и разворот тренда. Однако наиболее вероятно, что в отсутствие негативного фона рынок будет консолидироваться на текущих уровнях, чтобы спустя какое-то время возобновить движение вверх, - пишет Беришев в обзоре. - На предстоящей неделе текущую коррекцию на рынке стоит использовать для покупок акций, которые уже планировали включить в свои портфели. Однако стоит проявить внимание, следить за рынком и приостановить покупки до момента восстановления растущего тренда при появлении негативных внешних факторов и пробое индексом линии поддержки на 2145 пунктах".

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