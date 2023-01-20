Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны - "Открытие Инвестиции"

Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"На предстоящей неделе на курс рубля продолжит влиять новое бюджетное правило, и мы не ожидаем резкого движения в валютных парах с рублем. Более вероятно, что боковое движение сохранится. Возможно, с очень незначительным ослаблением национальной валюты, - пишет Беришев в обзоре. - Мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе рубль будет корректироваться вниз, поэтому инвесторам стоит использовать текущие уровни для покупки валюты и увеличения доли валюты в портфеле, если это соответствует инвестиционной стратегии".

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