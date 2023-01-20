Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Netflix до $300

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. с $275 до $300 за штуку, однако в целом сохраняет нейтральный прогноз в отношении котировок бумаг эмитента, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix как нового для компании источника доходов (потенциальный рынок оценивается в $180 млрд), однако считаем, что акции стриминговой компании уже характеризуются премиальными стоимостными мультипликаторами (EV/EBITDA NTM около 21,5х), поэтому дальнейший рост котировок рассматриваем как неустойчивый. Наша целевая цена предполагает, что акции будут торговаться с мультипликатором EV/EBITDA NTM около 16х к концу 2023 года, а EBITDA в 2024 году может составить $9 млрд (консенсус-прогноз - $8,7 млрд)", - пишет старший аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт также отмечает следующие ключевые среднесрочные риски:

- Усиление конкуренции со стороны других игроков рынка видеостриминга.

- Макроэкономическая неопределенность. "Полагаем, что снижение реального потребления в США и Европе может оказать негативное влияние на бизнес Netflix в 2023 году, так как часть домохозяйств будет оптимизировать расходы на развлекательные сервисы, сокращая число имеющихся подписок, а рекламные бюджеты будут оставаться под давлением", - указывает Денисламов.

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