Рубль днем слабо повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и перед пиком налоговых выплат января

Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка опускаются на Московской бирже в пятницу днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 68,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,32 руб./EUR1, подешевев на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,5 копейки - до 71,23 рубля. Курс китайского юаня снизился на 1,1 копейки - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января. Перечисление в бюджет НДС, НДПИ и акцизов должно состояться на следующей неделе. Кроме того, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. В целом торги основными рублевыми парами в конце недели проходят в спокойном режиме и узких диапазонах после роста волатильности в первые дни января.

Администрация президента США Джо Байдена намерена сопротивляться инициативам по снижению "потолка" цен на российскую нефть, несмотря на призывы ряда европейских стран, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США хотят дождаться введения дополнительных ограничений, касающихся российских нефтепродуктов, перед тем, как пересматривать параметры "потолка" цен на нефть. Ограничения в отношении цены нефтепродуктов должны вступить в силу 5 февраля.

Обсуждения по поводу пересмотра "потолка" цен в ЕС должны начаться на следующей неделе. При этом изменение его уровня требует единогласного решения стран ЕС и G7. Таким образом, в связи с позицией США "потолок" цен, вероятно, не будет изменен, отмечают источники.

Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,22% - до $86,35 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,88% - до $81,04 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,1%.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 8,41 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

"Волатильность торгов резко снизилась по сравнению с уровнями последних недель: повышенный спрос на иностранную валюту, вероятно, уже удовлетворен. (. . .) В пятницу наблюдается тенденция к укреплению рубля. Вероятно, экспортеры постепенно активизируют продажи иностранной валюты перед налоговыми и дивидендными выплатами на следующей неделе. На этом фоне рубль уже в пятницу может закрепиться около 68,3 руб. за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будут данные по продажам домов в США на вторичном рынке за декабрь", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

"В четверг и пятницу рубль продолжил показывать слабо выраженную динамику. На следующей неделе компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в связи с возобновлением операций с валютой в рамках бюджетного правила влияние фактора налогового периода на рубль может быть менее выраженным. Для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет свою актуальность диапазон 68-70 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В целом ситуация на отечественном валютном рынке остается стабильной на фоне сезонного снижения спроса на валюту, в том числе со стороны импортеров. Также национальную валюту поддерживают растущие цены на нефть. В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться, предпосылка к этому - продажа валюты Минфином РФ, который в рамках бюджетного правила продолжает ежедневно продавать юани на 3,2 млрд рублей. Также национальной валюте может оказать поддержку стартовавший налоговый период. Если говорить в общем, то на валютном рынке наблюдается консолидация, волатильность торгов невысокая", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 3 базисных пункта - до 7,26% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.