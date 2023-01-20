"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 47,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 47,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 38,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что "РусАл" успешно меняет логистику поставок сырья и продукции. Ограничения доступа к глинозему удалось преодолеть за счет роста поставок из Китая. Сократились объемы продаж алюминия в США, но в то же время выросли продажи в Европе и Азии. Основой устойчивости компании остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций "Норникеля".

"С точки зрения технического анализа акции формируют растущий тренд в рамках восстановления после коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,9 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,8", - указывают эксперты "Финама".

ОК "РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%.

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