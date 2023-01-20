Цена золота, вероятно, продолжит снижение до $1910-1920/унц. -Sber CIB

Цена золота, вероятно, продолжит снижение до $1910-1920 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Антона Чернышева.

"Рост котировок золота в четверг не был обусловлен изменением ожиданий на фоне макроэкономических публикаций, - пишет эксперт. - Вероятнее всего, на общий фон оптимизма в котировках золота (за последние 2,5 месяца оно подорожало с $1600 до $1930 за унцию) начинают накладываться опасения возможной рецессии в США: налицо общее падение макроэкономических показателей в стране, хотя безработица остается на локальных минимумах и некоторые сегменты экономики растут".

Кроме того, немаловажную роль в усилении опасений рецессии сыграло решение Минфина США приостановить выпуск новых долговых обязательств. По мнению Чернышева, это негативный сигнал для рискованных активов, которые в четверг снизились в цене более чем на 1,5% (по индексу S&P 500), что сопоставимо с темпами роста котировок золота.

"Тем не менее подорожание желтого металла может оказаться временным явлением, и тогда по мере ослабления опасений инвесторов насчет рецессии котировки вновь вернутся в коридор $1900-1920 за унцию. В пятницу рынок будет наблюдать за статистикой продаж на вторичном рынке жилья в США за декабрь. Если данные окажутся лучше, чем месяцем ранее, как предполагает консенсус-прогноз, оптимистичный настрой на рынке золота может немного снизиться. Стоит отметить также общий негативный настрой инвесторов с утра после вчерашнего резкого повышения котировок. В результате цена золота, вероятно, продолжит снижаться до диапазона $1910-1920 за унцию", - прогнозирует аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.