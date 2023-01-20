Sber CIB понизил краткосрочную рекомендацию для акций "Газпрома" до "продавать", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Мы отмечаем риск снижения цен и объёмов экспорта газа из России в Европу в 2023г. В результате может уменьшиться размер дивиденда за текущий год. В этой связи мы меняем оценку акций "Газпрома" на "продавать" в краткосрочной перспективе, но сохраняем долгосрочную оценку "держать". Ожидаем, что стоимость акций снизится до 135 рублей в течение следующих трёх месяцев", - пишут стратеги инвестбанка.

Более низкие цены на газ в Европе в 2023г, на их взгляд, создают риски для чистой прибыли и дивидендов "Газпрома". При цене реализации $600 за тыс. куб. м дивидендная доходность за 2023 год (с учетом выплат в 2024г), по оценке аналитиков, может составить 9%, а не 18%, как можно было ожидать при цене газа $1000 за тыс. куб. м.

По расчётам экспертов, из-за дополнительных выплат НДПИ в сентябре-ноябре и сокращения экспортных поставок газа чистая прибыль "Газпрома" за II полугодие может быть в несколько раз ниже прогнозов. Финальный дивиденд за 2022г может составить около 5 руб. на акцию, что соответствует доходности около 3%. По мнению аналитиков Sber CIB, участники рынка не в полной мере учитывают столь существенное падение дивидендной доходности, поэтому в ближайшее время стоимость акций "Газпрома" может снизиться.

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