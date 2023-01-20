Возможная привязка цены Urals к сортам Brent или Dubai умеренно негативна для нефтегазового сектора РФ - "Солид Брокер"

Возможная привязка цены Urals к сортам Brent или Dubai умеренно негативна для нефтегазового сектора и позитивна для экономики РФ в целом, полагают аналитики "Солид Брокер".

Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, и основной на данный момент вариант - привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude, сообщается в комментарии. Для начисления налогов может быть использована их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта.

"Логика правительства понятна, - пишут эксперты "Солид Брокер". - В ноябре-декабре 2022г цена Urals, рассчитываемая агентством Argus, опускалась ниже $50 за баррель, что уже привело к задействованию большого объема ФНБ на финансирование дефицита бюджета. При этом сейчас котировка Urals рассчитывается на базисе FOB, т.е. без учета расходов на фрахт, страхование и прочих логистических расходов. А дисконт на нефть в основном сосредоточен в этих расходах. Таким образом, более "честная" котировка, от которой правительство может считать НДПИ, будет выше. В таком случае НДПИ будет считаться не от 46$ как сейчас, а от $70, что значительно улучшает нефтегазовые поступления и возвращает бюджет к плану. Минусом такого подхода является повышение налоговой нагрузки на нефтегазовые компании, т.к. при той же фактической цене .. они будут платить больше налогов. Оцениваем вероятность применения такого подхода как высокую, а саму новость умеренно негативную для сектора, и позитивную для экономики в целом".

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