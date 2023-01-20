БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $273 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвесткомпании.

"Стриминговый сервис Netflix опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2022 года. Фактический приток подписчиков оказался существенно лучше, чем мы и консенсус-прогноз ожидали, что можно объяснить насыщенным графиком релизов и запуском рекламного плана. Однако с учетом скудного графика релиза первого квартала 2023 года и высокой оценки акций компании в сравнении с ближайшими аналогами мы продолжаем считать акции компании переоцененными, поэтому подтверждаем рекомендацию "продавать" с целевой ценой $273 на горизонте года", - пишут аналитики.

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