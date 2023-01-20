.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел к 2160п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
В РФ обсуждают изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения
Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Котировки рассчитывает ценовое...
 
Около половины микропредприятий в 2022 году сократили выручку
В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились...
 
Строительство загородного жилья подешевело
Спрос на рынке загородного жилья после взлета в 2021 году упал и останется на этом же уровне в 2023 году. По оценкам некоторых экспертов, цены на дома вскоре могут снизиться на 30%, пишет "Российская газета". Загородный рынок резко оживился весной...
 
20 января 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел к 2160п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 20 января. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подросшей фондовой Азии и нефти встретился с продажами спекулянтов в конце недели, индекс Мосбиржи просел к 2160 пунктам на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2160,91 пункта (-0,4%), индекс РТС - 993,15 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 68,54 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", без существенных драйверов и притока ликвидности российскому рынку акций невозможно расти. Вероятно, в краткосрочной перспективе основные локальные индексы буду торговаться в широком боковике. На глобальных площадках риски остаются, поэтому американский рынок имеет все шансы продолжить снижение, ведь приближается февральское заседание ФРС, на котором регулятор продолжит повышать ставку.

Очень теплая погода на протяжении большей части отопительного сезона в Европе стремительно ухудшает перспективы доходов "Газпрома" от экспорта газа в регион в 2023 году, отмечают эксперты БКС.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Поддержкой для рынка может выступить 20-дневная скользящая средняя. Однако наибольший риск несет отсутствие идей для покупок бумаг нефтегазовых компаний, что будет оказывать давление на весь российский рынок акций.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу позитивный. Власти КНР заявляют о прохождении самого сложного периода в борьбе с коронавирусом. Азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", надеясь на быстрое оживление китайской экономики. Для российского рынка это также позитивный сигнал. Соответственно, индекс МосБиржи может повысить свои шансы на восстановление, если сможет закрыть торги пятницы выше 100-дневной и 50-дневной скользящих линий. Рубль может предпринять попытку укрепления против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и металлов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1%, Dow Jones (-0,8%) и S&P500 (-0,8%) завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор поднимется до 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Инфляция в Японии в декабре составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по 14-дневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, завершая ростом вторую неделю подряд на ожиданиях роста спроса на сырье в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $86,93 за баррель (+0,9% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $80,67 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне).

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-3,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,6%) и просели после отсечки дивидендов акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,1%, доя 2809 рублей; выплаты за 9 месяцев 2022 года - 75 рублей на акцию).

Подорожали бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+17,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+12,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,4%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 5,71 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 720,75 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 297,25 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 января 2023 года 19:41
Рубль развернулся вниз к доллару и евро к закрытию торгов пятницы перед выходными днями
Москва. 20 января. Доллар США и евро отыграли внутридневные потери и завершили пятничные торги на Московской бирже небольшим повышением, рубль незначительно снизился к бивалютной перед выходными днями.    читать дальше
.
20 января 2023 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе просел в рамках коррекции после роста в начале года
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после роста в начале года, игроки предпочли зафиксировать прибыль в условиях опасений мировой рецессии из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва и геополитической напряженности.    читать дальше
.
20 января 2023 года 19:28
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на смешанных сигналах, неделю закрыл в "минусе"
Москва. 20 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (Brent вернулась вниз к $86 за баррель), активность покупателей оставалась невысокой из-за геополитической напряженности. Выросли на 8% акции "СПБ Биржи" на повышенных оборотах.    читать дальше
.
20 января 2023 года 19:14
Цены евробондов РФ, демонстрировавшие в течение недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти
Москва. 20 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций, демонстрировавшие в течение большей части недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти, отыгрывая ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного расширились за пять дней, а для ряда бумаг - слегка сузились.    читать дальше
.
20 января 2023 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD11,95 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной...    читать дальше
.
20 января 2023 года 18:32
Акции Норникеля, Х5 и Polymetal будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Норникеля", X5 Retail и Polymetal будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Норникель" опубликует производственные результаты 23 января. Объемы ожидаются вблизи уровней III квартала. "Техническая картина в акциях "Норникеля" осторожно позитивная,...    читать дальше
.
20 января 2023 года 18:08
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе в отсутствие негативного фона, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Индекс Мосбиржи подошел к линии поддержки на уровне 2145 пунктов, которая также выступает...    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:49
Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны - "Открытие Инвестиции"
Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "На предстоящей неделе на курс рубля продолжит влиять новое бюджетное правило, и мы не ожидаем резкого движения в валютных парах с рублем....    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:25
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Netflix до $300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. с $275 до $300 за штуку, однако в целом сохраняет нейтральный прогноз в отношении котировок бумаг эмитента, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix...    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:06
Акции "Системы" недооценены рынком практически в 2 раза - ПСБ
Акции АФК "Система" недооценены рынком практически в два раза, справедливая стоимость бумаги составляет 22 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Публичные компании "МТС", Ozon, "Сегежа" и Etalon формируют основную часть портфеля активов АФК "Система". Беря во внимание ключевые...    читать дальше
.
20 января 2023 года 16:46
S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 продолжает снижаться третью торговую сессию подряд, и пока мы не видим оснований для разворота тренда. Ранее на этой неделе бенчмарк протестировал 200-дневную...    читать дальше
.
20 января 2023 года 16:17
"Финам" снизил прогнозную цену ADS TSMC до $103
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг (ADS) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $111 до $103 за штуку на январь 2024 года, что предполагает потенциал роста 15,1% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. Рейтинг "покупать" для этих бумаг...    читать дальше
.
20 января 2023 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $170, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет за IV квартал 2022...    читать дальше
.
20 января 2023 года 15:37
Рубль днем слабо повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и перед пиком налоговых выплат января
Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка опускаются на Московской бирже в пятницу днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
20 января 2023 года 15:31
Цена бумаг En+ может подняться к 444 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Котировки бумаг En+ могут подняться к уровню 444 рублей за шутку в ближайшие недели при умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции En+ с конца прошлого года восстанавливают позиции и...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.