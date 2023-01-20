Рынок акций РФ утром просел к 2160п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 20 января. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подросшей фондовой Азии и нефти встретился с продажами спекулянтов в конце недели, индекс Мосбиржи просел к 2160 пунктам на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2160,91 пункта (-0,4%), индекс РТС - 993,15 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 68,54 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", без существенных драйверов и притока ликвидности российскому рынку акций невозможно расти. Вероятно, в краткосрочной перспективе основные локальные индексы буду торговаться в широком боковике. На глобальных площадках риски остаются, поэтому американский рынок имеет все шансы продолжить снижение, ведь приближается февральское заседание ФРС, на котором регулятор продолжит повышать ставку.

Очень теплая погода на протяжении большей части отопительного сезона в Европе стремительно ухудшает перспективы доходов "Газпрома" от экспорта газа в регион в 2023 году, отмечают эксперты БКС.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Поддержкой для рынка может выступить 20-дневная скользящая средняя. Однако наибольший риск несет отсутствие идей для покупок бумаг нефтегазовых компаний, что будет оказывать давление на весь российский рынок акций.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу позитивный. Власти КНР заявляют о прохождении самого сложного периода в борьбе с коронавирусом. Азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", надеясь на быстрое оживление китайской экономики. Для российского рынка это также позитивный сигнал. Соответственно, индекс МосБиржи может повысить свои шансы на восстановление, если сможет закрыть торги пятницы выше 100-дневной и 50-дневной скользящих линий. Рубль может предпринять попытку укрепления против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и металлов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1%, Dow Jones (-0,8%) и S&P500 (-0,8%) завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор поднимется до 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Инфляция в Японии в декабре составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по 14-дневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, завершая ростом вторую неделю подряд на ожиданиях роста спроса на сырье в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $86,93 за баррель (+0,9% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $80,67 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне).

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-3,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,6%) и просели после отсечки дивидендов акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,1%, доя 2809 рублей; выплаты за 9 месяцев 2022 года - 75 рублей на акцию).

Подорожали бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+17,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+12,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,4%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 5,71 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 720,75 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 297,25 млн рублей на акции "Норникеля").