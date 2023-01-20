.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Диапазон 68-70 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - Банк "Санкт-Петербург"
.
20 января 2023 года 11:27
Диапазон 68-70 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - Банк "Санкт-Петербург"
Диапазон 68-70 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг продолжил показывать слабо выраженную динамику. В пятницу курс USD/RUB находится у 68,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На следующей неделе компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в связи с возобновлением операций с валютой в рамках бюджетного правила влияние фактора налогового периода на рубль может быть менее выраженным. Для курса USD/RUB пока сохраняет свою актуальность диапазон 68-70 руб./$1", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
20 января 2023 года 19:41
Москва. 20 января. Доллар США и евро отыграли внутридневные потери и завершили пятничные торги на Московской бирже небольшим повышением, рубль незначительно снизился к бивалютной перед выходными днями. читать дальше
.20 января 2023 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после роста в начале года, игроки предпочли зафиксировать прибыль в условиях опасений мировой рецессии из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва и геополитической напряженности. читать дальше
.20 января 2023 года 19:28
Москва. 20 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (Brent вернулась вниз к $86 за баррель), активность покупателей оставалась невысокой из-за геополитической напряженности. Выросли на 8% акции "СПБ Биржи" на повышенных оборотах. читать дальше
.20 января 2023 года 19:14
Цены евробондов РФ, демонстрировавшие в течение недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти
Москва. 20 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций, демонстрировавшие в течение большей части недели боковую динамику, в пятницу смогли умеренно подрасти, отыгрывая ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного расширились за пять дней, а для ряда бумаг - слегка сузились. читать дальше
.20 января 2023 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD11,95 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной... читать дальше
.20 января 2023 года 18:32
Акции "Норникеля", X5 Retail и Polymetal будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Норникель" опубликует производственные результаты 23 января. Объемы ожидаются вблизи уровней III квартала. "Техническая картина в акциях "Норникеля" осторожно позитивная,... читать дальше
.20 января 2023 года 18:08
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе в отсутствие негативного фона, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Индекс Мосбиржи подошел к линии поддержки на уровне 2145 пунктов, которая также выступает... читать дальше
.20 января 2023 года 17:49
Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "На предстоящей неделе на курс рубля продолжит влиять новое бюджетное правило, и мы не ожидаем резкого движения в валютных парах с рублем.... читать дальше
.20 января 2023 года 17:25
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. с $275 до $300 за штуку, однако в целом сохраняет нейтральный прогноз в отношении котировок бумаг эмитента, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix... читать дальше
.20 января 2023 года 17:06
Акции АФК "Система" недооценены рынком практически в два раза, справедливая стоимость бумаги составляет 22 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Публичные компании "МТС", Ozon, "Сегежа" и Etalon формируют основную часть портфеля активов АФК "Система". Беря во внимание ключевые... читать дальше
.20 января 2023 года 16:46
Индекс S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 продолжает снижаться третью торговую сессию подряд, и пока мы не видим оснований для разворота тренда. Ранее на этой неделе бенчмарк протестировал 200-дневную... читать дальше
.20 января 2023 года 16:17
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг (ADS) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $111 до $103 за штуку на январь 2024 года, что предполагает потенциал роста 15,1% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. Рейтинг "покупать" для этих бумаг... читать дальше
.20 января 2023 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $170, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет за IV квартал 2022... читать дальше
.20 января 2023 года 15:37
Рубль днем слабо повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и перед пиком налоговых выплат января
Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка опускаются на Московской бирже в пятницу днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.20 января 2023 года 15:31
Котировки бумаг En+ могут подняться к уровню 444 рублей за шутку в ближайшие недели при умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции En+ с конца прошлого года восстанавливают позиции и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.