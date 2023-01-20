Диапазон 68-70 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 68-70 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг продолжил показывать слабо выраженную динамику. В пятницу курс USD/RUB находится у 68,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На следующей неделе компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в связи с возобновлением операций с валютой в рамках бюджетного правила влияние фактора налогового периода на рубль может быть менее выраженным. Для курса USD/RUB пока сохраняет свою актуальность диапазон 68-70 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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