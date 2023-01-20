Акции АЛРОСА технически привлекательны для средне- и долгосрочных покупок - "Алго Капитал"

Акции "АЛРОСА" в настоящее время привлекательны для среднесрочных и долгосрочных покупок с технической точки зрения, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Котировки акций "АЛРОСА" почти полностью растеряли весь свой прирост, наблюдавшийся в начале текущей недели. По-видимому, ситуативное давление на них оказала новость о том, что крупная конкурирующая компания De Beers начала снижать цены на природные алмазы. Эмитент временно прекратил публиковать отчетность, поэтому судить о его состоянии в настоящее время, можно лишь по косвенным признакам. Но с технической точки зрения акции компании сейчас выглядят привлекательными для покупки на средний и долгий срок", - отмечает эксперт в комментарии.

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