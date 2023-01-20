БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks до $170

БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks со $180 до $170 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" в ожидании выхода компании на чистую прибыль по итогам года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Главным драйвером роста выручки компании выступит быстрорастущий сегмент облачной безопасности (Сloud). Совокупный целевой рынок облачной безопасности составляет около $37 млрд с ожидаемыми двухзначными темпами роста. Ожидаем, что по итогам 2023г компания покажет чистую прибыль. Этот выход не только позитивен для оценки Palo Alto Networks, но и может привести к дополнительному притоку инвестиций в акции компании на фоне включения в индексы (S&P 500). В сравнении с аналогами компания торгуется по EV/S на уровне среднего по отрасли (5,7x), однако показывает лучшие финансовые результаты относительно среднего", - пишут аналитики БКС Экспресс.

Palo Alto Networks - ведущий поставщик услуг сетевой (глобальная рыночная доля: 29% в оборудовании, 36% в ПО) и облачной безопасности.

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