Вероятны незначительные изменения на рынке ОФЗ в пятницу - Sber CIB

Вероятны незначительные изменения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, полагают аналитики Sber CIB.

"Минфин зарегистрировал новый шестилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном серии 26242 (погашение в августе 2029 года). Возможно, он будет предложен уже на следующей неделе, и это может вызвать переток инвесторов из ближайших по сроку бумаг", - отмечают эксперты в комментарии.

Рубль склонен к укреплению в пятницу утром, его волатильность резко снизилась по сравнению с последними неделями, что говорит о насыщении повышенного спроса на валюту, констатируют в инвестбанке. Как считают аналитики Sber CIB, уже в пятницу национальная валюта может закрепиться около 68,3 руб./$1, так как экспортеры могут активизировать продажи валюты в преддверии налоговых и дивидендных выплат.

Также аналитики ожидают, что в течение дня нефтяные котировки могут превысить $87 за баррель марки Brent, так как через две недели вступают в силу ограничения "большой семерки" на поставки нефтепродуктов из России.

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