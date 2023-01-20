Умеренно-позитивная динамика сохранится на рынке ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара

Умеренно-позитивная динамика, скорее всего, сохранится на рынке ОФЗ в пятницу, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что в ходе торгов четверга на рынке ОФЗ давление со стороны продавцов сохранилось в коротких бумагах, а вот в средних и длинных преобладали позитивные настроения. "По всей видимости, инвесторы с оптимизмом восприняли данные по недельной инфляции, которые показали замедление роста цен по сравнению с прошлым годом, - отмечает Афонин. - Снижение доходностей на участке от 3 до 10 лет составило 3-7 б. п., при этом торговая активность была равномерно распределена вдоль всей кривой. Наиболее вероятно, что в пятницу умеренно позитивная динамика на рынке сохранится".

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