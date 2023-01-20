Умеренное ослабление рубля возможно со второй половины следующей недели - "Алор Брокер"

Умеренное ослабление курса рубля по отношению к доллару США возможно со второй половины следующей недели, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля к доллару в четверг практически не изменился, и это еще раз говорит о том, что никакого массового бегства от рисков не было. Не ждем принципиальных изменений стоимости рубля и в пятницу. Пока российскую валюту будут поддерживать не только валютные интервенции ЦБ, но и приближение пика налогового периода. Умеренное ослабление рубля возможно со второй половины следующей недели", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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