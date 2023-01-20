.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятная боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
В РФ обсуждают изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения
Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Котировки рассчитывает ценовое...
 
Около половины микропредприятий в 2022 году сократили выручку
В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились...
 
Строительство загородного жилья подешевело
Спрос на рынке загородного жилья после взлета в 2021 году упал и останется на этом же уровне в 2023 году. По оценкам некоторых экспертов, цены на дома вскоре могут снизиться на 30%, пишет "Российская газета". Загородный рынок резко оживился весной...
 
20 января 2023 года 09:55

Вероятная боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятная боковая динамика торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу на сложившемся нейтральном новостном фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 января 2023 года 11:11
Акции АЛРОСА технически привлекательны для средне- и долгосрочных покупок - "Алго Капитал"
Акции "АЛРОСА" в настоящее время привлекательны для среднесрочных и долгосрочных покупок с технической точки зрения, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Котировки акций "АЛРОСА" почти полностью растеряли весь свой прирост, наблюдавшийся в начале...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:54
БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks до $170
БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks со $180 до $170 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" в ожидании выхода компании на чистую прибыль по итогам года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Главным драйвером роста выручки компании выступит быстрорастущий сегмент...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:38
Вероятны незначительные изменения на рынке ОФЗ в пятницу - Sber CIB
Вероятны незначительные изменения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, полагают аналитики Sber CIB. "Минфин зарегистрировал новый шестилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном серии 26242 (погашение в августе 2029 года). Возможно, он будет предложен уже на следующей неделе, и это...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:27
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика, выступления представителей ФРС и ЕЦБ: - Индекс цен производителей в Германии; - Продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь; - Выступления представителей ЕЦБ...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:18
Умеренно-позитивная динамика сохранится на рынке ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара
Умеренно-позитивная динамика, скорее всего, сохранится на рынке ОФЗ в пятницу, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт напоминает, что в ходе торгов четверга на рынке ОФЗ давление со стороны продавцов сохранилось в коротких бумагах, а вот в средних и длинных...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:08
Умеренное ослабление рубля возможно со второй половины следующей недели - "Алор Брокер"
Умеренное ослабление курса рубля по отношению к доллару США возможно со второй половины следующей недели, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Курс рубля к доллару в четверг практически не изменился, и это еще раз говорит о том, что...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:43
Рубль может укрепиться до 67-68 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ
рс пары доллар/рубль может отступить в диапазон 67-68 руб./$1 на торгах в пятницу в связи с возможной активизацией экспортеров в преддверии налоговых выплат, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Настоящее...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 2170-2180п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу с минимальным отклонением или с умеренным приростом в пределах 0,5%, в диапазоне 2170-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:19
Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком боковике в ближайшее время - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в широком боковом диапазоне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшилась из-за прошедшего отката. Предпринятая в понедельник попытка пройти наверх границу годового нисходящего...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:10
Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд
Dow Jones и S&P 500 в четверг завершили снижением третьи торги подряд. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:07
Подъем цены нефти выше $87/барр. в пятницу маловероятен - БКС Экспресс
Подъем котировок нефти марки Brent выше $87 за баррель на торгах в пятницу маловероятен, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цена фьючерсов на нефть марки Brent в четверг вернулась к росту, несмотря на негативную техническую картину. На мой взгляд, на фоне слабой статистики от EIA...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:00
Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на фоне улучшения настроений на внешних рынках
Москва. 20 января. Доллар США и юань растут незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не показывает яркой динамики на фоне улучшения внешней конъюнктуры.    читать дальше
.
19 января 2023 года 19:32
Рубль по итогам четверга немного подешевел к доллару и евро на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам
Москва. 19 января. Доллар США и евро немного укрепились на Московской бирже по итогам четверга, рубль ослаб к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам.    читать дальше
.
19 января 2023 года 19:30
Снижение рынка акций РФ вслед за миром в четверг сдержала выросшая нефть, подрос Ozon
Москва. 19 января. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми фондовыми площадками на слабой американской статистике и заявлениях представителей Федрезерва о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики было сдержано подросшей нефтью (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи нашел поддержку чуть ниже 2170 пунктов, индекс РТС - в районе 990 пунктов; подросли расписки Оzon.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.