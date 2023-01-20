Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности. За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс. Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который закрылся снижением накануне. Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки могут быть готовы вогнать экономики западных стран в рецессию в попытке замедлить инфляцию. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,5%. Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:29 мск укрепляется на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:26 мск прибавляет 1,15%, китайский Shanghai Composite - 0,0,6%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе вторую неделю подряд благодаря оптимизму инвесторов в отношении спроса на нефть в Китае. Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $86,49 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,4%, до $86,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,21%, до $80,5 за баррель. К закрытию четверга стоимость этих контрактов повысилась на 1,1%, до $80,33 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, до 4483,02 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 января снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,67 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,47 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,07% (в основном за счет заметного повышения котировок облигаций "РЖД-001P-04R") и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 830,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+1,75%), "РЖД-001Р-21R" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,34%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) 27 января планирует провести собрание владельцев облигаций серии 003Р-002. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 17 января. В повестку дня собрания войдет единственный вопрос - "О согласии на внесение эмитентом изменений в условия выпуска облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". ЕАБР разместил полугодовой выпуск на 43 млрд рублей в августе 2022 года по ставке 8,6% годовых. Плановая дата погашения займа - 21 февраля 2023 года.