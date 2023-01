Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

Dow Jones и S&P 500 в четверг завершили снижением третьи торги подряд. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

При этом падение S&P 500 в четверг стало максимальным с 15 декабря, сообщает MarketWatch.

За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Procter & Gamble Co. (SPB: PG), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2023 финансового года уменьшил чистую прибыль примерно на 7%, при этом выручка снизилась впервые более чем за пять лет. Котировки акций компании по итогам торгов снизились на 2,1%.

Цена бумаг Alcoa (SPB: AA) рухнула на 7,4%. Производитель алюминия в октябре-декабре получил чистый убыток по итогам второго квартала подряд, в том числе из-за подорожания сырья.

Allstate Corp (SPB: ALL) предупредила, что ожидает значительного убытка из-за сильного шторма, который накрыл две трети территории США и привел к сильному понижению температуры и снегу в декабре. Чистый убыток страховщика по итогам четвертого квартала будет находиться в диапазоне $285-355 млн, скорректированный - $335-385 млн, сообщила компания. Стоимость Allstate упала на 5,9%.

Акции Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) подешевели на 6,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать"

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 252,4 пункта (0,76%) - до 33044,56 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 4%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 3,5% и American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 30,01 пункта (0,76%), составив 3898,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 104,74 пункта (0,96%), завершив сессию на отметке 10852,27 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который закрылся снижением накануне.

Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки могут быть готовы вогнать экономики западных стран в рецессию в попытке замедлить инфляцию, пишет Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% к 8:14 мск.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд. В ноябре он увеличился на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста до 4%.

В целом инфляция в Японии в прошлом месяце также составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции строительной компании Taisei Corp. (+4,5%), владельца сети супермаркетов Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+3,8%) и ритейлера J. Front Retailing Co. Ltd. (+3,6%).

Акции SoftBank Group опускаются на 0,1%, Tokyo Electron - на 0,25%, бумаги Toyota Motor растут на 0,8%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:26 мск прибавляет 1,15%, китайский Shanghai Composite - 0,0,6%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по четырнадцатидневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Лидерами роста в Гонконге являются акции нефтегазовой CNOOC Ltd. (+5,2%), а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) (+4,9%) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4,2%).

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 3,4%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,9%.

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:29 мск укрепляется на 0,4%.

Цены производителей в Южной Корее выросли на 6% в годовом выражении в декабре, минимально с апреля 2021 года, свидетельствуют официальные статданные. Месяцем ранее рост показателя составил 7,2%.

В помесячном выражении индикатор снизился на 0,2% (в ноябре - на 0,3%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,3%, как и стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 1% соответственно.

Акции Whitehaven Coal Ltd. подскочили на 6,2%. Компания во втором финквартале сократила добычу угля на 4%, однако увеличила продажи, при этом цены остались высокими.

Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе вторую неделю подряд благодаря оптимизму инвесторов в отношении спроса на нефть в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Цены растут на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении перспектив Китая, - говорит аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Сигналы того, что заболеваемость COVID-19 в стране достигла пика, усиливают ожидания более устойчивого подъема спроса".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $86,26 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,18 (1,4%), до $86,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,21%), до $80,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,85 (1,1%), до $80,33 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, до 4483,02 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

"Данные о запасах существенно отличались от того, что ожидал рынок, - говорит эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. - Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего подъема цен, учитывая открытие экономики Китая, ситуацию на Украине и тот факт, что правительству США необходимо восполнить стратегический нефтяной резерв".