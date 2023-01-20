.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
В РФ обсуждают изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения
Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Котировки рассчитывает ценовое...
 
Около половины микропредприятий в 2022 году сократили выручку
В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились...
 
Строительство загородного жилья подешевело
Спрос на рынке загородного жилья после взлета в 2021 году упал и останется на этом же уровне в 2023 году. По оценкам некоторых экспертов, цены на дома вскоре могут снизиться на 30%, пишет "Российская газета". Загородный рынок резко оживился весной...
 
20 января 2023 года 09:10

Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

Dow Jones и S&P 500 в четверг завершили снижением третьи торги подряд. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

При этом падение S&P 500 в четверг стало максимальным с 15 декабря, сообщает MarketWatch.

За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Procter & Gamble Co. (SPB: PG), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2023 финансового года уменьшил чистую прибыль примерно на 7%, при этом выручка снизилась впервые более чем за пять лет. Котировки акций компании по итогам торгов снизились на 2,1%.

Цена бумаг Alcoa (SPB: AA) рухнула на 7,4%. Производитель алюминия в октябре-декабре получил чистый убыток по итогам второго квартала подряд, в том числе из-за подорожания сырья.

Allstate Corp (SPB: ALL) предупредила, что ожидает значительного убытка из-за сильного шторма, который накрыл две трети территории США и привел к сильному понижению температуры и снегу в декабре. Чистый убыток страховщика по итогам четвертого квартала будет находиться в диапазоне $285-355 млн, скорректированный - $335-385 млн, сообщила компания. Стоимость Allstate упала на 5,9%.

Акции Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) подешевели на 6,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать"

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 252,4 пункта (0,76%) - до 33044,56 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 4%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 3,5% и American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 30,01 пункта (0,76%), составив 3898,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 104,74 пункта (0,96%), завершив сессию на отметке 10852,27 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который закрылся снижением накануне.

Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки могут быть готовы вогнать экономики западных стран в рецессию в попытке замедлить инфляцию, пишет Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% к 8:14 мск.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд. В ноябре он увеличился на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста до 4%.

В целом инфляция в Японии в прошлом месяце также составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции строительной компании Taisei Corp. (+4,5%), владельца сети супермаркетов Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+3,8%) и ритейлера J. Front Retailing Co. Ltd. (+3,6%).

Акции SoftBank Group опускаются на 0,1%, Tokyo Electron - на 0,25%, бумаги Toyota Motor растут на 0,8%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:26 мск прибавляет 1,15%, китайский Shanghai Composite - 0,0,6%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по четырнадцатидневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Лидерами роста в Гонконге являются акции нефтегазовой CNOOC Ltd. (+5,2%), а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) (+4,9%) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4,2%).

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 3,4%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,9%.

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:29 мск укрепляется на 0,4%.

Цены производителей в Южной Корее выросли на 6% в годовом выражении в декабре, минимально с апреля 2021 года, свидетельствуют официальные статданные. Месяцем ранее рост показателя составил 7,2%.

В помесячном выражении индикатор снизился на 0,2% (в ноябре - на 0,3%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,3%, как и стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 1% соответственно.

Акции Whitehaven Coal Ltd. подскочили на 6,2%. Компания во втором финквартале сократила добычу угля на 4%, однако увеличила продажи, при этом цены остались высокими.

Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе вторую неделю подряд благодаря оптимизму инвесторов в отношении спроса на нефть в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Цены растут на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении перспектив Китая, - говорит аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Сигналы того, что заболеваемость COVID-19 в стране достигла пика, усиливают ожидания более устойчивого подъема спроса".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $86,26 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,18 (1,4%), до $86,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,21%), до $80,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,85 (1,1%), до $80,33 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, до 4483,02 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

"Данные о запасах существенно отличались от того, что ожидал рынок, - говорит эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. - Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего подъема цен, учитывая открытие экономики Китая, ситуацию на Украине и тот факт, что правительству США необходимо восполнить стратегический нефтяной резерв".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 января 2023 года 11:11
Акции АЛРОСА технически привлекательны для средне- и долгосрочных покупок - "Алго Капитал"
Акции "АЛРОСА" в настоящее время привлекательны для среднесрочных и долгосрочных покупок с технической точки зрения, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Котировки акций "АЛРОСА" почти полностью растеряли весь свой прирост, наблюдавшийся в начале...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:54
БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks до $170
БКС Экспресс понизил целевую цену акций Palo Alto Networks со $180 до $170 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" в ожидании выхода компании на чистую прибыль по итогам года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Главным драйвером роста выручки компании выступит быстрорастущий сегмент...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:38
Вероятны незначительные изменения на рынке ОФЗ в пятницу - Sber CIB
Вероятны незначительные изменения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, полагают аналитики Sber CIB. "Минфин зарегистрировал новый шестилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном серии 26242 (погашение в августе 2029 года). Возможно, он будет предложен уже на следующей неделе, и это...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:27
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика, выступления представителей ФРС и ЕЦБ: - Индекс цен производителей в Германии; - Продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь; - Выступления представителей ЕЦБ...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:18
Умеренно-позитивная динамика сохранится на рынке ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара
Умеренно-позитивная динамика, скорее всего, сохранится на рынке ОФЗ в пятницу, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт напоминает, что в ходе торгов четверга на рынке ОФЗ давление со стороны продавцов сохранилось в коротких бумагах, а вот в средних и длинных...    читать дальше
.
20 января 2023 года 10:08
Умеренное ослабление рубля возможно со второй половины следующей недели - "Алор Брокер"
Умеренное ослабление курса рубля по отношению к доллару США возможно со второй половины следующей недели, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Курс рубля к доллару в четверг практически не изменился, и это еще раз говорит о том, что...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:55
Вероятная боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
роятная боковая динамика торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу на сложившемся нейтральном новостном фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:43
Рубль может укрепиться до 67-68 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ
рс пары доллар/рубль может отступить в диапазон 67-68 руб./$1 на торгах в пятницу в связи с возможной активизацией экспортеров в преддверии налоговых выплат, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Настоящее...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 2170-2180п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу с минимальным отклонением или с умеренным приростом в пределах 0,5%, в диапазоне 2170-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:19
Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком боковике в ближайшее время - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в широком боковом диапазоне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшилась из-за прошедшего отката. Предпринятая в понедельник попытка пройти наверх границу годового нисходящего...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:07
Подъем цены нефти выше $87/барр. в пятницу маловероятен - БКС Экспресс
Подъем котировок нефти марки Brent выше $87 за баррель на торгах в пятницу маловероятен, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цена фьючерсов на нефть марки Brent в четверг вернулась к росту, несмотря на негативную техническую картину. На мой взгляд, на фоне слабой статистики от EIA...    читать дальше
.
20 января 2023 года 09:00
Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на фоне улучшения настроений на внешних рынках
Москва. 20 января. Доллар США и юань растут незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не показывает яркой динамики на фоне улучшения внешней конъюнктуры.    читать дальше
.
19 января 2023 года 19:32
Рубль по итогам четверга немного подешевел к доллару и евро на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам
Москва. 19 января. Доллар США и евро немного укрепились на Московской бирже по итогам четверга, рубль ослаб к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам.    читать дальше
.
19 января 2023 года 19:30
Снижение рынка акций РФ вслед за миром в четверг сдержала выросшая нефть, подрос Ozon
Москва. 19 января. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми фондовыми площадками на слабой американской статистике и заявлениях представителей Федрезерва о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики было сдержано подросшей нефтью (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи нашел поддержку чуть ниже 2170 пунктов, индекс РТС - в районе 990 пунктов; подросли расписки Оzon.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.