Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на фоне улучшения настроений на внешних рынках

Москва. 20 января. Доллар США и юань растут незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не показывает яркой динамики на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,92 руб./$1 (+12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 10,131 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в первые минуты торгов показал динамику близкую к нейтральной, имея при этом тенденции к повышению. Рост нефтяных котировок и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок способны в дальнейшем сдвинуть текущее равновесие. Доллар и юань плавно перешли к снижению, и на десятой минуте американская валюта торговалась на уровне предыдущего значения - 68,8 руб./$1, юань к этому времени потерял 1,5 коп., опустившись до 10,11 рубля.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,7 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,18 за баррель, что на 0,71% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитив в ходе утренних торгов в пятницу: китайский CSI300 поднялся на 0,51%, японский Nikkei 225 повышается на 0,23%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вышел в плюс на 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,22%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности. При этом падение S&P 500 в четверг стало максимальным с 15 декабря.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября.