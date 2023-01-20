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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком боковике в ближайшее время - БКС Экспресс
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20 января 2023 года 09:19

Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком боковике в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в широком боковом диапазоне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшилась из-за прошедшего отката. Предпринятая в понедельник попытка пройти наверх границу годового нисходящего тренда не удалась. Для этого снова нужно возвращаться выше 2200 пунктов - тогда откроется пространство для возобновления роста в сторону 2250 пунктов и выше. Пока же этого не произошло, актуален широкий боковик, сформированный еще в начале ноября. Для подъема пока не хватает поддержки со стороны тяжелых нефтегазовых "фишек", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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