Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком боковике в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в широком боковом диапазоне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшилась из-за прошедшего отката. Предпринятая в понедельник попытка пройти наверх границу годового нисходящего тренда не удалась. Для этого снова нужно возвращаться выше 2200 пунктов - тогда откроется пространство для возобновления роста в сторону 2250 пунктов и выше. Пока же этого не произошло, актуален широкий боковик, сформированный еще в начале ноября. Для подъема пока не хватает поддержки со стороны тяжелых нефтегазовых "фишек", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.