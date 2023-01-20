Подъем цены нефти выше $87/барр. в пятницу маловероятен - БКС Экспресс

Подъем котировок нефти марки Brent выше $87 за баррель на торгах в пятницу маловероятен, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цена фьючерсов на нефть марки Brent в четверг вернулась к росту, несмотря на негативную техническую картину. На мой взгляд, на фоне слабой статистики от EIA перед выходными котировки вряд ли смогут вновь преодолеть уровень $87 за баррель, на котором пересекаются горизонтальное и наклонное сопротивление. Однако на следующей неделе при позитивном сентименте новая попытка пробоя вполне может увенчаться успехом", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.