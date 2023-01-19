Рубль по итогам четверга немного подешевел к доллару и евро на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам

Москва. 19 января. Доллар США и евро немного укрепились на Московской бирже по итогам четверга, рубль ослаб к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам.

Курс доллара США составил 68,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,59 руб./EUR1, подорожав на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,8 копейки - до 71,4 рубля. Курс китайского юаня снизился на 6,1 копейки - до 10,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понизился к доллару и евро по итогам торгов четверга в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленного заявлениями представителей ведущих мировых центробанков относительно необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ставок.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что ФРС должна продолжать повышать базовую процентную ставку, чтобы инфляция устойчиво продолжала замедляться.

"Я ощущаю необходимость продолжать повышать ставку, вероятно, чтобы она поднялась чуть выше 5%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение некоторого времени", - сказала она на конференции, спонсируемой ФРБ Бостона.

В интервью New York Times на прошлой неделе Коллинз сказала, что поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в дальнейшем.

Между тем президент ФРБ Далласа Лори Логан выразила мнение о том, что ФРС следует замедлить темпы повышения ставки на предстоящем заседании, чтобы руководители ЦБ могли лучше оценить, куда они движутся.

Инфляция в еврозоне остается слишком высокой, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) не намерен ослаблять усилия в борьбе за ее возврат к целевому уровню в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Инфляция по всем показателям, с какой стороны не посмотришь, является чрезмерно высокой, - сказала Лагард, участвующая в экономическом форуме в Давосе. - Мы будем придерживаться нынешнего курса нашей политики до того момента, когда сохранение ставок на уровне, ограничивающем экономическую активность, окажется достаточно длительным, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%".

Член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе накануне, что слова Лагард о намерении регулятора продолжать подъем ставок темпами в 50 б.п., произнесенные в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания, сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Ослабление курса рубля со второй половины декабря происходило на фоне снижения объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, а также роста спроса на валюту со стороны отдельных участников торгов, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. "На валютном рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля под воздействием временных факторов", - отмечает регулятор.

Ослабление рубля наблюдалось на валютном рынке РФ во второй половине декабря 2022 года. С 15 декабря по 21 декабря 2022 года курс рубля снизился относительно доллара США и евро на 10,94% и 10,66% соответственно, относительно юаня - на 9,97%.

Снижение курса рубля сопровождалось значительным ростом объема торгов на валютном рынке, подчеркивает регулятор. Так, объем торгов в декабре достиг 8,9 трлн рублей, что стало самым высоким показателем после февраля 2022 года. Основной рост происходил за счет пар "юань-рубль" и "доллар-юань". ЦБ отмечает, что объем торгов "доллар-юань" в декабре вырос в два раза относительно октября, до 0,95 трлн рублей (11% объема торгов). Доля валютной пары "доллар-рубль" в декабре сократилась до минимума с начала года и составила 40% всего объема торгов, обращает внимание ЦБ.

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в декабре снизились до $15 млрд c $15,6 млрд в ноябре.

Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снизился и составил 37,7 млрд рублей ($576 млн), что на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер, отмечает ЦБ.

"Снижение предложения иностранной валюты со стороны крупнейших компаний-экспортеров происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта", - подчеркивает регулятор.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке. В декабре эти участники продали валюту на 725 млрд рублей, что соответствует уровню ноября (727 млрд рублей), но ниже октябрьского уровня (837 млрд рублей).

Банки, не относящиеся к СЗКО, оставались основными покупателями валюты на бирже. Они в декабре купили валюту на 567 млрд рублей против 506 млрд рублей в ноябре. При этом большая часть всех покупок (68%) в декабре пришлись на вторую половину месяца (386 млрд рублей).

Физические лица обычно оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок: продают "токсичную" валюту при ослаблении рубля и покупают доллары США и евро при укреплении рубля, напомнил ЦБ. Однако в декабре систематических продаж с их стороны не наблюдалось, подчеркнул регулятор.

В целом за декабрь физлица на бирже и через крупнейшие банки купили валюту на 154,2 млрд рублей против 70,1 млрд рублей покупок в ноябре. Это также негативно сказалось на динамике курса рубля, подчеркнул ЦБ.

Цены на нефть укрепились вечером в четверг после снижения в первой половине дня. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $85,58 за баррель, что на 0,71% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,81 за баррель, что на 0,42% больше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,41 млн баррелей - до 448,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей,

Официальный отчет министерства энергетики США был обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник.

Опубликованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Российские нефтекомпании в январе сохраняют добычу на уровне декабря, снижения не наблюдается, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российско-Туркменского бизнес-форума. "Январь еще не закончился, но сейчас (добыча - ИФ) на уровне января месяца", - сообщил Новак.

"Мы говорили о том, что у нас есть риски снижения добычи, но пока у нас снижение добычи не наблюдается. Мы будем оценивать, смотреть. Наши компании работают, максимально сохраняя возможности по добыче и экспорту", - добавил вице-премьер.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов, в четверг рубль продемонстрировал стабильность к доллару и евро и умеренно укрепился по отношению к китайскому юаню. "Одним из факторов укрепления рубля относительно юаня являются продолжающиеся продажи юаней со стороны ЦБ РФ в лице Минфина в эквиваленте 3,2 млрд рублей ежедневно для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. Продажи валюты по текущим параметрам продолжатся вплоть до 6 февраля. Кроме того, сегодня наблюдается ослабление юаня на глобальном рынке, китайская валюта к доллару во второй половине дня теряла порядка 0,5%. В то же время, котировки рубля к доллару США в четверг стабильны, волатильность в паре - низкая. Важно отметить, что в январе котировки рубля по отношению к иностранным валютам поддерживаются не только операциями ЦБ РФ по продаже юаней, но и сезонным снижением импорта и спроса на иностранную валюту", - говорит Данилов.

"Рубль вслед за негативным стартом быстро восстановился, после чего стал консолидироваться около вершин предыдущих торгов, демонстрируя незначительные изменения к бивалютной корзине. К концу торгов рубль умеренно подешевел к доллару и евро. Внешний фон остается достаточно негативным. Еще вчера после нашего закрытия мировые рынки и нефтяные цены испытали сильное снижение. Сегодня нисходящая динамика получила развитие, правда, ее темпы уменьшились. Нефть утром перешла к попыткам восстановления, но пока в основном консолидируется. Китайский юань (CNY/RUB) в паре с рублем несет ощутимые потери из-за снижения на мировом рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Постепенная стабилизация ситуации на валютном рынке при сохранении положительной динамики рубля к уровням конца прошлого года, вероятно, происходит на фоне восстановления притока экспортной валютной выручки в страну после локального провала в декабре. При этом внешние факторы за последние дни также играют в пользу консолидации российского валютного рынка. Цены на нефть после роста в начале года сократили диапазон движения, в среднем стабилизировавшись на уровне $84-86 за марку Brent, а индекс доллара демонстрирует минимальные изменение за последние дни. Менее чем через неделю на внутреннем рынке ожидается проведение крупных налоговых платежей, что уже сейчас может усилить продажи валютных средств. В то же время банки располагают свободной рублевой ликвидностью, продолжающей поступать в систему по бюджетному каналу. Данный фактор может сократить потребность в рублях к налогам и ограничить поддержку российской валюте", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 января на 2,61 копейки, до 68,8467 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,24 копейки, до 74,4058 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 2,82 копейки по отношению к среде и составил 68,8572 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 3,91 копейки и составил 68,8489 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 406,845 млн, из которых $465,602 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $941,243 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 16,38 копейки, до 74,4054 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 20,15 копейки, подешевев до 74,4145 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR644,109 млн, из которых EUR194,134 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR449,975 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.