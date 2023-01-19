Снижение рынка акций РФ вслед за миром в четверг сдержала выросшая нефть, подрос Ozon

Москва. 19 января. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми фондовыми площадками на слабой американской статистике и заявлениях представителей Федрезерва о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики было сдержано подросшей нефтью (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи нашел поддержку чуть ниже 2170 пунктов, индекс РТС - в районе 990 пунктов; подросли расписки Оzon.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2168,83 пункта (-1,3%), индекс РТС - 993,08 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 68,83 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Московской биржи" (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), Сбербанка (-1,7% и -1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%).

Подорожали расписки OZON (+0,6%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, инвесторы в четверг преимущественно фиксировали свои позиции на отечественном рынке акций, отыгрывая снижение аппетита к риску на глобальных финансовых рынках. При этом приближается введение Западом потолка цен на нефтепродукты из РФ, что также является негативным фактором для рынка.

В аутсайдерах торгов выступили металлургический, финансовый и нефтегазовый секторы. Также скорректировался транспортный сектор, где заметно подешевели перекупленные ранее акции НМТП и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). В четверг последний день с дивидендами торговались бумагами ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-0,5%). Дивидендная доходность акций может составить 2,5%, что, скорее всего, будет компенсировано в ближайшее время ввиду сильного операционного профиля компании, считает аналитик.

В случае сохранения пессимизма на внешних рынках индекс МосБиржи может перейти в конце недели в зону 2100-2150 пунктов, относительно которой будет сформировано последующее направление движение индекса, полагает Жильников.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, настроения на рынках ухудшились из-за слабой макростатистики США и "ястребиных" сигналов от ФРС. В "Бежевой книге" констатировано, что темпы экономического роста в большинстве округов замедлились. Хуже ожиданий вышли показатели по розничным продажам. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и ФРБ Кливленда Лоретта Местер в своих заявлениях допустили повышение ключевой ставки до диапазона 5,25-5,5%, что выше базовых рыночных ожиданий. Не прибавили оптимизма инвесторам и высказанные китайским лидером Си Цзиньпином опасения по поводу рисков новых волн заболеваемости во время празднования Нового года по лунному календарю, отмечает эксперт.

В конце недели перспективы американской денежно-кредитной политики продолжат быть в фокусе внимания, состоятся выступления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, а также президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. На российском рынке не исключен коррекционный отскок после просадки, особенно при соответствующем движении на внешних площадках, однако покупки может сдерживать фактор пятницы, когда инвесторы из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные предпочитают перенести покупки на начало следующей недели. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, настроения на внешних рынках ухудшились после того, как представители ФРС США неожиданно ужесточили свою риторику и повысили ожидания терминальной ставки. Китай готовится к новогодним праздникам, когда экономические контакты с этой страной затухают более чем на неделю. В Европе и США статистика продолжает портиться, а корпоративные события намекают на цикл спада деловой активности.

"Внутренний российский новостной фон крайне скудный. Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о рекордном объеме выданных льготных ипотечных кредитов в 2022 году в размере 1 трлн руб. "ФосАгро" (MOEX: PHOR) обратилась в правительство РФ с просьбой поменять параметры экспортной пошлины на удобрения с учетом рентабельности производства каждого из видов", - отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи пробил поддержку в виде 50-дневной скользящей около 2176,8 пункта, 100-дневную среднюю - 2171,2 пункта и даже протестировал 20-дневную линию 2166 пунктов. Закрытие дня ниже 50- и 100- дневных скользящих дает сигнал на дальнейшую коррекцию. Соответственно, для возобновления роста индекс МосБиржи должен закрыть последующие торги выше 2177 пунктов, полагает Кочетков.

Европейские индексы снизились на фоне роста опасений рецессии и слабых корпоративных отчетов. Под давлением оказались акции промышленных компаний, но и производители люксовой продукции также подверглись фиксации прибыли, хотя они могут рассчитывать на оживление продаж во время новогодних праздников в КНР. Негатива добавил глава голландского ЦБ Клаас Нот, заявивший, что рынок не слишком серьезно относится к вероятности нескольких повышений ставки ЕЦБ по 50 б.п. Норвежский регулятор не стал повышать ставку, но намекнул о такой возможности в марте.

Накануне глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco заявил, что нет никаких причин для того, чтобы не обсуждать возможность оплаты нефти валютами помимо американского доллара. Естественно, что экономисты резко заговорили о конце эры "нефтедоллара" и начале эры "нефтеюаня". Однако уже в четверг поступила информация, что ОАЭ ведут переговоры с Индией об оплате ненефтяных товаров индийскими рупиями. То есть торговля с использованием национальных валют имеет тенденцию к расширению, отмечает аналитик.

В США инвесторы ждут очередных жестких заявлений от представителей ФРС. В четверг ожидаются публичные выступления президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, вице-председателя Лейлы Брейнард и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Основания для ожиданий дальнейшего повышения ставки достаточно много. Глава JPMorgan Джейми Даймон полагает, что ставка поднимется выше 5% из-за множества сохраняющихся проинфляционных факторов, добавил Кочетков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, фондовая Европа в четверг также снизилась на фоне "ястребиных" заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, инфляция в еврозоне остается слишком высокой, и ЕЦБ не намерен ослаблять усилия в борьбе за ее возврат к целевому уровню в 2%.

Отсутствие явных внутренних драйверов, продолжающийся геополитический конфликт и санкционное давление не способствуют положительным настроениям на Московской бирже, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи выглядит локально перепроданным - близость поддержки в районе 2160 пунктов дает ему возможность вскоре вновь попытаться протестировать сопротивление 2200 пунктов, полагает Буйлакова.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,7-1,5%) и продолжилось снижение в США (индексы теряют 0,7-0,8%).

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг растут, отыграв все утреннее снижение, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федрезерва.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,25 за баррель (+1,5% и -1,1% в среду), февральская цена WTI - $80,52 за баррель (+1,3% и -0,9% накануне).

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы ФРБ Сент-Луиса Балларда о необходимости продолжения подъема базовой процентной ставки ФРС, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

Обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США вечером в четверг показал рост запасов нефти за неделю на 8,41 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-15%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-5,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,7%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,2%), банка "Кузнецкий" (-4,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-3,6%), "Совкомфлота" (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+14% и +6,7% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+9,2%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+7,2%), бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,5%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+5,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 25,62 млрд рублей (из них 8,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,6 млрд рублей на акции "АЛРОСА").