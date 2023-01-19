Цены евробондов РФ в четверг продолжили колебаться в боковике, несмотря на коррекционное снижение UST

Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 4 базисных пункта, подорожав до 58,89% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 10,78% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,25% от номинала (доходность - 9,78% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 30 базисных пунктов - до 42,7% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 33,46% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 25,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 22,02% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 1 базисный пункт - до 82,13% от номинала (его доходность выросла на 49 базисных пунктов - до 37,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2 базисных пункта, составив 65,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после активного повышения накануне на фоне публикации новой порции макроэкономических данных в четверг перешли к коррекционному снижению, что привело к некоторому росту процентных ставок.

Доходность 10-летних US Treasuries вечером 19 января выросла до 3,4% годовых по сравнению с 3,37% на закрытие торгов накануне. В ходе утренних торгов в четверг показатель опускался до 3,32% годовых, минимума с 12 сентября. Тем временем доходность облигаций с погашением через 2 года осталась вблизи отметки 4,1% годовых, а показатель для 30-летних бумаг подрос до 3,57% годовых по сравнению с 3,54% по итогам торгов среды.

Как стало известно накануне, розничные продажи в США в декабре упали на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в целом ожидали более умеренного снижения, на 0,8-0,9%. Кроме того, данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону: в позапрошлом месяце показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли, опубликованном 19 января. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.